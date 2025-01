Strepitoso Sinner | vince l’Australian Open e fa il terzo Slam in carriera

Leggi su Ilfaroonline.it

Melbourne, 26 gennaio 2025 – Jannikgli Australian2025. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 26 gennaio batte in finale il tedesco Alex Zverev per 6-3, 7-6 (7-4), 6-3 in 2h41? e conquista il secondo titolo consecutivo a Melbourne. Il 23enne altoatesino si aggiudica il 19esimo torneo della, mettendo in bacheca ildopo gli Australiane gli US2024.“La seconda vittoria consecutiva è molto diversa, c’è tanta pressione quando devi difendere il titolo. Ora me la godo. Ogni partita è stata difficile, la finale è stata dura. Ho avuto un pizzico di fortuna nel tie-break del secondo set, con un nastro favorevole. Mi dispiace per Sasha, so cosa sta passando e ho provato a tirarlo su di morale ma non è semplice in questi momenti.”, dice poia Eurosport.