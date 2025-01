Sanremo 2025 la serata delle cover celebra la musica italiana | ecco tutti i duetti

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Poche collaborazioni tra i big in gara e tanti omaggi ai grandi dellanella quartadi, quella dedicata a. Carlo Conti in diretta con il Tg1 ha ufficializzato la listacoppie. Leverranno giudicate da televoto, sala stampa e radio: ci sarà un vincitore dellama i voti non influiranno sulla classifica finale. L’idea del direttore artistico di favoriretra i big in gara, una sorta di ‘giococoppie’, non ha riscosso grande successo. Sono soltanto tre le coppie di Big che si sono formate: Elodie e Achille Lauro si esibiranno con un mix di ‘A mano a mano’ di Riccardo Cocciante e ‘Folle città’ di Loredana Bertè; Tony Effe e Noemi interpreteranno ‘Tutto il resto è noia’ di Franco Califano (citato anche nel brano di Effe in gara); e Rkomi, insieme a Francesca Michielin, proporrà ‘La nuova stella di Broadway’ di Cesare Cremonini.