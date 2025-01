Sport.quotidiano.net - Retegui ribalta il Como. Paz spaventa l’Atalanta. Poi si scatena il bomber

Ci si aspettava spettacolo, frae Atalanta e spettacolo è stato, fra due squadre, che giocano bene a calcio. Ha vinto(2-1) con doppietta di un inarrestabile, ma anche ilha sognato i tre punti, grazie a un Nico Paz. Fantastico il ragazzino, a fine partita, in lacrime è andato sotto la curva. Fabregas fra infortuni e squalifiche ha dovuto rifare la difesa, giocando a tre con Engelhardt, Dossena e Kempf. Moreno, già in precarie condizioni, s’infortuna al 25’ ed entra il giovane primavera Fellipe Jack. Irresistibile discesa di Fadera a sinistra, il suo traversone taglia tutta la difesa bergamasca, Nico Paz arriva in corsa e non perdona, battendo di destro Carnesecchi. Pairetto annulla per fuorigioco, ma poi richiamato dal Var conferma la rete.. Si aspetta, Gasperini è una furia, ma è ilancora pungere, con una punizione di Da Cunha, alzata sopra la traversa da Carnesecchi.