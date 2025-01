Lanazione.it - Ospedale di comunità, avanti tutta. Terminata la fase delle demolizioni. Inizia la costruzione della struttura

Leggi su Lanazione.it

"San Francesco", lavori in corso ed interventi da realizzare. Con la direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest, Letizia Casani, in questa intervista, facciamo il puntosituazione su lavori, investimenti e prospettive per il nuovodi. Dottoressa Casani, quando potrà essere pronto? "L’intervento prosegue regolarmente. Risultano terminate leavviate lo scorso 14 ottobre e a breve inizierà lanuova: undiche sorgerà in contiguità con il San Francesco. Essendo un intervento finanziato tramite Missione 6 PNRR l’attivazioneavverrà entro la fine di marzo 2026. E’ un nuovo importante tassello, con un costo complessivo davvero consistente di circa 5 milioni di euro, per unada 20 posti letto.