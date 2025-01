Mistermovie.it - Mister Movie | Data di Uscita Mercy, il thriller fantascientifico con Chris Pratt posticipato al 2026

Ladidi, il nuovocon protagonista, è stata ufficialmente spostata al 23 gennaio, rispetto allainiziale del 15 agosto 2025. La decisione, comunicata tramite Deadline, lascia libero il weekend di agosto 2025, che ora vedrà Nobody 2, il sequel d’azione con Bob Odenkirk e Connie Nielsen, come unica grandedi quel periodo.Una trama avvincente e un cast stellareclass="wp-block-heading">Diretto da Timur Bekmambetov e scritto da Marco van Belle,è ambientato in un futuro prossimo in cui i crimini capitali sono in aumento.interpreta un detective che lotta per dimostrare la propria innocenza dopo essere stato accusato di un crimine violento.Il cast del film include nomi di spicco come Rebecca Ferguson (Dune), Kali Reis (True Detective: Night Country), Annabelle Wallis (Malignant),Sullivan (This Is Us), Kenneth Choi (9-1-1), Kylie Rogers (Beau is Afraid), Rafi Gavron (A Star is Born) e Jeff Pierre (Walker).