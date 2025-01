Liberoquotidiano.it - Meteo, la sentenza di Mario Giuliacci: "La situazione peggiora". Pioggia, inizia una settimana da incubo

Pessime notizie dal: la perturbazione che sta attraversando l'Italia porterà una domenica 26 gennaio all'insegna del maltempo, con piogge diffuse e localmente intense in diverse aree del Paese. Le precipitazioni interesseranno in particolare il Nord, ma si estenderanno anche su Toscana, Umbria e Lazio. Sulle Alpi è prevista neve abbondante, ma solo oltre i 1200-1400 metri di altitudine, dato che le temperature, per il momento, resteranno al di sopra della media stagionale. Per il freddo vero, infatti, bisognerà attendere i giorni successivi. Clicca qui per accedere al sito del colonnelloIl punto però è che, come spiega il colonnellosul suo sito personale, il maltempo non solo è destinato a durare, ma are: appena questa prima perturbazione si allontanerà, però, una nuova e più intensa ondata di maltempo farà il suo ingresso nel nostro Paese tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio.