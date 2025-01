Gamberorosso.it - Lo chef Baronetto lascia Del Cambio a Torino per nuovi progetti. Ecco chi prende il suo posto

È il ristorante storico di, in piazza Carignano dal 1757, ilriservato per Cavour rimasto come nell’800, una cucina sabauda di rigore. Ma anche Delin questo 2025 cambia: loMatteo, una stella Michelin, tre Forchette del Gambero Rosso, che da 10 anni guida la cucina e ha introdotto anche in un locale di tradizione la formula- molto apprezzata – dellatable nella annessa Farmacia del, passa la mano al suo sousDiego Giglio, da anni valido braccio destro. Il successore ideale di, perfettamente inserito nella brigata e nella filosofia della cucina. Matteoresterà comunque legato alla famiglia dell’imprenditore Michele Denegri e si trasferirà in un nuovo locale acquisto da Denegri, di cui ancora non viene rivelata la location, ma si rumoreggia sarà molto centrale.