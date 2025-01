Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Vinatzer c’è! Haugan sfrutta il pettorale 1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.11: Buona manche per il britannico Taylor che si inserisce in 14ma posizione a 1?41 dalla vetta11.10: L’austriaco Sturm chiude con un ritardo di 2?57 ed è 28mo11.09: Il croato Rodes si inserisce in 28ma posizione a 2?89 dalla testa11.08: Ritardo di 2?29 per l’azzurro Gross che è 26mo e difficilmente sarà nella seconda manche11.08: Gross ha un ritardo di 1?27 all’intermedio11.07: Lo statunitense Seymour accumula un ritardo pesante, 2?92, è 27mo. Ora Gross11.06: Lo svizzero Zenhaeusern soffre tanto soprattutto nella seconda parte e chiude con un ritardo di 1?63, è 20mo11.05: Questa la classifica dopo le prime 30 discese:1 TimonNOR 51.292 Steven Amiez FRA 51.36 +0.073 Lucas Pinheiro Braathen BRA 51.54 +0.254 Clement Noel FRA 51.