ISEE 2025 | tutte le novità per la dichiarazione precompilata

L’anno nuovo porta importanti aggiornamenti per l’precompilato. Per ottenere questa certificazione, è necessario presentare laSostitutiva Unica (Dsu), che raccoglie informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. Dal 1° gennaio, l’app Inps Mobile ha introdotto la nuova funzionalità «Acquisisci», che semplifica la compilazione della Dsu mini, rendendo il processo più intuitivo e veloce. A cosa serve l’e come calcolarlo L’valuta la situazione economica dei nuclei familiari per consentire l’accesso a prestazioni agevolate, bonus e sussidi. Il calcolo tiene conto del reddito, del patrimonio mobiliare e immobiliare e delle caratteristiche familiari, come il numero di componenti, la presenza di persone disabili o l’età dei figli.