Inter-news.it - Inter, a Lecce per sfatare un tabù! Si guarda con attenzione ai precedenti

Leggi su Inter-news.it

L’ha la grande occasione di allungare ancora di più sulle avversarie e seguire il treno del Napoli. Aperò va in scena un match complicato, a margine degli impegni europei i nerazzurri non hanno fatto sempre il massimo. IMPEGNI – A poche ore dal delicato match contro ilal via del Mare, l’si ritrova in Puglia per continuare sulla striscia del Napoli e allo stesso tempountra Serie A e Champions League. I ragazzi di Simone Inzaghi, scenderanno in campo acon la formazione tipo. Il tecnico piacentino sa bene di non potersi permettere passi falsi nella lotta allo scudetto con il Napoli che corre a velocità doppia grazie anche all’assenza di impegni infrasettimanali come le coppe europee. E sono proprio le coppe europee che, in alcune occasioni, hanno rallentato l’