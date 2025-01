Iodonna.it - Il coordinato in maglia che svolta i look eleganti in inverno

Leggi su Iodonna.it

Non si può parlare di minimalismo invernale senza includere il concetto di versatilità. Quando le temperature si abbassano può essere complesso studiaree al contempo semplici, caldi ma senza eccessi. Per riuscirci bisogna affidarsi a tessuti di qualità e a capi ben strutturati che bilanciano stile e comfort. Ed è proprio su questo equilibrio che si fonda ilmust-have dell’2025: un set in lana composto da una blusa lunga e pantaloni fluidi. Pantaloni in velluto liscio: 5 outfit per abbinarli con stile X Un ensemble facile e immediato, che punta tutto sulla coerenza e sullo charm.