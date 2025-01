Anteprima24.it - Gli infortuni frenano l’Avellino Basket, Vigevano fa sua la gara

Tempo di lettura: 2 minutiOrfana di Nikolic e Verazzo,esce sconfitta controcon il finale di 79-69 Nellavalida per la ventitreesima giornata di Serie A2. Una partita difficile per i biancoverdi, che hanno affrontato con rotazioni ridotte a cui si è aggiunto anche lo stop di Jurkatmm, formato extra-lusso prima di abbandonare il campo pero alla schiena. Assenze e giornata non eccellente al tiro, 6/21 da tre e 15 palle perse, hanno consentito ai padroni di casa di aggiudicarsi la vittoria. Decisivo il quarto periodo in cui la squadra di casa ha piazzato un parziale di 30-18. Mercoledì si torna in campo al DelMauro per affrontare Victoria Libertas Pesaro.“Sicuramente vedo più meriti diche demeriti nostri, almeno fino al 30? dove hanno fatto una partita di grande energia, basti pensare alla difesa fatta su Mussini – afferma il coach, Alessandro Crotti – Inspiegabilmente a noi nell’ultimo quarto si è spenta la luce con errori banali, i 30 punti finali sono inaccettabili.