Donnapop.it - Giorgia è rifatta? Ecco cosa ha rivelato la cantante sulla chirurgia estetica: ritocchini sì o no?

Leggi su Donnapop.it

, una delle voci più belle della musica italiana, ha fatto ricorso alla? Laracconta come la pensa:sì o no?Leggi anche:conquista i social con un VIDEO in compagnia di un amico speciale:chi èElegante e raffinata, voce da usignolo e successo assoluto. Stiamo parlando di, un’artista dalla carriera strepitosa, interprete di brani che hanno fatto la storia della musica in Italia. Sembra ieri quando laha trionfato al Festival di Sanremo 1995 con Come saprei, brano magistralmente interpretato sul palco dell’Ariston che l’ha portata alla vittoria della kermesse.Invece sono trascorsi trent’anni il suo aspetto è sempre quello di una ragazzina, proprio come allora. Superato il mezzo secolo di età, per casosi è aiutata con laper mantenersi giovane?quanto ha! View this post on InstagramA post shared by(@hasui ritocchi chirurgiciVisibilmente serenapreferisce mostrarsi al naturale, preferendo essere un esempio per le altre donne.