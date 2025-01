Quifinanza.it - G-SHOCK X J Balvin “MA G”: il tempo come stile di vita

La partnership tra G-e Jdàal “Ma G-DWE-5600JB”, un modello in edizione limitata che rappresenta un punto di svolta per il brand. Questa è infatti la prima collaborazione di G-con un artista latino, portando un messaggio di unicità e inclusività direttamente sul quadrante con scritte in spagnolo.Disponibile in Europa a partire dal 7 febbraio 2025, questo orologio unisce la leggendaria resistenza di G-al design audace e vibrante della superstar colombiana. Il risultato è un accessorio che non è solo funzionale, ma anche un vero e proprio simbolo di espressione personale.Design intercambiabile: fino a otto combinazioni unicheIl “Ma G-” si distingue per il suo cinturino e la ghiera intercambiabili, permettendo di creare fino a otto diverse combinazioni.