Ilrestodelcarlino.it - Furto notturno al distributore. Ignoti svaligiano il Q8 lungo la via Romea Nord

malviventi nella notte tra venerdì e ieri hanno preso di mira unQ8 sulla. Al momento, nell’attesa di esaminare eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza, si ignora il numero delle persone che hanno partecipato ale l’ora esatta in cui sono entrate in azione. Il bottino, perlomeno a una prima stima, è tutt’altro che ingente: ammonta a 80-100 euro in monete. Secondo quanto finora ricostruito, i malviventi, usando una pietra o un attrezzo metallico, sono riusciti a sfondare uno dei pannelli di vetro della porta d’ingresso. E, sfruttando quel pertugio, dopo avere sollevato la saracinesca sono entrati per puntare diritti al cassetto con le monetine dentro. Una volta riusciti a mettere le mani su quelle, sono scappati senza praticamente mettere a soqquadro nient’altro.