Liberoquotidiano.it - Ecco in quale caso Daniela Santanchè potrebbe dimettersi: rumors sulla pitonessa

Leggi su Liberoquotidiano.it

non cambia linea. Il procedimento sul falso in bilancio non ha implicazioni politiche e non impattasua attività di governo. Dunque non ritiene necessarie le dimissioni. Quellocassa integrazione Covid invece sì. E in quel, se dovesse andare a processo, farebbe le valutazioni del. Ieri la ministra del Turismo era a Verona per l'inaugurazione del Motor Bike Expo. A margine è tornata a parlare della sua vicenda personale. Che finisce per avere implicazioni su tutto il governo. Giovedì, a margine di un consiglio dei ministri lampo, raccontano ci sia stato un incontro con la premier. Al momento non risolutorio. I partiti della maggioranza, in primis Fratelli d'Italia, continuano ad avere un approccio garantista versoe nessuno, almeno ufficialmente, sta spingendo per le dimissioni.