Anticipazionitv.it - Dramma a C’è Posta per Te, Giovanni ripudia sua madre: fischi in studio

Nella puntata di C’èPer Te andata in onda il 25 Gennaio 2025, Maria ha cercato di ricucire il rapporto con suo figlio. La donna ha raccontato la sua storia, spiegando come il figlio l’abbia allontanata da anni., presente incon la sua compagna Martina, ha offerto una versione diversa dei fatti. Il confronto si è concluso con un doloroso rifiuto, tra idel pubblico e l’intervento di Maria De Filippi per riportare la calma.C’èper Te: Maria racconta la sua versione dei fattiMaria ha spiegato davanti alle telecamere la sua versione della storia. Ha dichiarato: “Voglio venire a C’èPer Te per il mio unico figlio che si chiama, che è nato dal mio primo matrimonio. Sono cinque anni che lui non vuole avere nulla a che fare con me. Mi ha bloccato su tutti i social”.