Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, il miracolo su Lukaku e non solo: il portiere è uno dei pochi a salvarsi a Napoli. I numeri della sua partita

di Enrico PecciDi, ilsue non. Idella partita delbianconero nonostante i due gol subitiMichele Diè stato uno deibianconeri anel ko die soprattutto nel crollo del secondo tempo. Sull’1-0 in favore dellailha compiuto un autenticosu. Successivamente, però, non ha potuto nulla sullo stacco imperioso di Anguissa che ha pareggiato la partita. L’estremo difensore è stato poi spiazzato dasu calcio di rigore. Il suo intervento prodigioso, però, rimane e conferma ancora una volta il livello dell’ex Monza: Dista spazzando anche gli ultimi dubbi dei tifosi sul suo ruolo dititolare dellantus. Ecco idella sua partita al Maradona.Di, sicurezza tra i pali e l’intervento prodigioso su