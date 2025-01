Romadailynews.it - Cina: sito di lancio commerciale di Hainan costruira’ due nuove piattaforme di lancio

Undiper veicoli spaziali commerciali nella provincia insulare di, nel sud della, ha avviato ieri la costruzione della sua seconda fase, che includera’ duediprogettate per razzi a propellente liquido. La seconda fase coprira’ un’area totale di oltre 133 ettari lungo la costa della citta’ suburbana di Wenchang, secondo quanto riferito daInternational Commercial Aerospace Launch Co., Ltd. (HICAL), operatore deldi. Oltre alle duedie ai loro sistemi di supporto, come il sistema di rifornimento di propellente e il sistema di fornitura di gas, la seconda fase includera’ anche un centro di comando e controllo aerospaziale, un edificio per l’assemblaggio e il collaudo dei razzi e una stazione di tracciamento, telemetria e comando.