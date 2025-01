Tvzap.it - “C’è posta per te”, Roberta apre la busta al marito Andrea: poi l’avvertimento davanti a tutti

News Tv."C'èper te". Nella puntata di ieri sera del famoso programma televisivo di Canale 5, la storia diha emozionato il pubblico. Lei, nonostante sia stata tradita ripetutamente dal, ha deciso di aprirgli la, ma prima gli ha fatto un avvertimento. (Continua.)"C'èper te", la storia diNella puntata di ieri sera di "C'èper te",ha deciso di rivolgersi al programma per riconquistare la moglie. L'uomo ha tradito la compagna per la prima volta nel 2017 perchè sentiva che qualcosa nel loro rapporto stesse cambiando.