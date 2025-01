Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli: altro derby, c’è la Recanatese

Quartoconsecutivo di questo inizio 2025, oggi pomeriggio alle ore 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. L’riceverà lapriva dell’exSbaffo, ma con l’ex capitano della Fermana Giandonato nel motore di centrocampo. A presentare le insidie di questa sfida è stato l’allenatore bianconero Simone Seccardini subito dopo l’allenamento di rifinitura. Mister Seccardini, smaltita l’amarezza per la sconfitta subita contro la Fermana? "A Fermo è stata una giornata storta sotto il punto di vista dell’approccio, qualcosa che finora non ci era mai mancato nelle altre gare. Non credo sia stato necessario lavorarci in modo specifico, perché la squadra ha sempre dimostrato di avere il giusto atteggiamento fin dall’inizio. Siamo consapevoli dell’importanza di partire bene e sono sicuro che si sia trattato di un episodio isolato".