Affari Tuoi, inquietante buco di memoria per Roberto: cosa scorda, pubblico sconvolto

Nella puntata del 25 gennaio 2025 di, il regno di Stefano De Martino, il gioco dei pacchi e del Dottore campione in termini di share e in onda ogni giorno su Rai 1, il protagonista è statoGambacorta, giovane concorrente della Puglia e studente di Medicina con il sogno di diventare endocrinologo, psichiatra o oculista. Al suo fianco, la mamma Franca, definita affettuosamente "casalinga h24". La partita diè iniziata con il pacco numero 8, che il concorrente ha scelto di tenere per un motivo molto personale: "L'8 è il mese in cui sono morte le mie due nonne, a cui ero molto legato". Tra momenti di tensione e risate, il giovane pugliese si è fatto notare per la sua simpatia e il suo spirito sportivo. Non sono mancate le gag, come quando il pacchista Gaetano ha dimenticato il nome del suo paese d'origine e ha definito la gaffe un "laptus", scatenando le battute del conduttore: "È già nella Treccani!".