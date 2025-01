Ilgiorno.it - Via alle inziative per la festa patronale di San Giulio. In programma mostre e letture nella biblioteca civica

Oggi prendono il via le iniziative delladi San, organizzate dall’Amministrazione, Comunità pastorale e associazioni.16,Chiesa S., I miracoli eucaristici nel mondo: presentazione e visita guidata alla mostra (fino al 3 gennaio). A seguire,17.30, in(piazza Castegnate 2) si terrà una lettura scenica a quattro voci per la Giornata della memoria (a cura di Associazione teatro della corte Aps) intitolata La fabbrica della polvere, di Fabio Rosato. "La, oltre a essere un importante momento religioso, è anche un’occasione per riunire la comunità, rinforzare i legami e mantenere vive le tradizioni, fondamenta necessarie per vivere il presente e guardare al futuro con fiducia", dice il vicesindaco reggente, Cristina Borroni.