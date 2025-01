Secoloditalia.it - Toghe militanti scatenate in tutta Italia: Nordio: “Sono un ex magistrato, come potrei umiliarvi?”

Ammutinamenti e show annunciati dellecontro la riformaal via dell’anno giudiziario. Tutto annunciato nei giorni scorsi dall’Anm, che ha dettato le regole comportamentali della resistenza. Presidi rumorosi davanti alle corti di Appellone, coccarde tricolori e Costituzione alla mano. Poi la chicca finale: l’abbandono ‘composto’ dall’aula al momento dell’intervento del ministro o del rappresentante di largo Arenula. E così è stato da Milano a Palermo con modalità ‘copia e incolla’ al grido ‘la Costituzione non si tocca’.Giustizia, show anti-delleinA Napoli, non appena ha preso la parola ministro della Giustizia Carlo, l’Anm ha lasciato la sala dei busti di Castel Capuano.soldatini tutti fuori agitando una copia della Costituzione e citando Pietro Calamandrei.