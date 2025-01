Oasport.it - Sinner-Zverev: diretta tv, canale in chiaro, dove vedere la finale

Domenica 26 gennaio (ore 09.30) si disputerà ladegli Australian Open 2025, primo Slam della stagione che va in scena sul cemento di Melbourne. Jannikandrà a caccia del bis in terra oceanica dopo il trionfo di dodici mesi fa e cercherà di mettere le mani sul terzo Slam della sua carriera (nel mezzo ha dettato legge anche agli US Open). Il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a fronteggiare il tedesco Alexanderin un confronto che si preannuncia altamente appassionante, avvincente ed equilibrato.In terra oceanica si sfideranno il numero 1 del mondo e il numero 2 del ranking ATP: l’azzurro difenderà i 2.000 punti meritati con il trofeo dell’anno scorso mentre il teutonico proverà ad accorciare le distanze in classifica. Il nostro portacolori è reduce dalla netta affermazione in semicontro lo statunitense Ben Shelton, dopo che in precedenza aveva travolto il padrone di casa Alex de Minaur ed era uscito indenne dalle grinfie del danese Holger Rune.