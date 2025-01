Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, l’Unione del Sorbara fa squadra con la polizia locale

Le polizie locali deluniscono le forze, pur mantenendo ciascuna la propria indipendenza. I Comuni di San Cesario e Castelfranco Emilia infatti, assieme aldei Comuni dele a Crevalcore (BO), hanno sottoscritto un accordo di collaborazione tra i rispettivi corpi diche prende il nome di "Sinergie Locali". A darne notizia è stato ieri il comune di Castelfranco, che spiega: "Si tratta di un progetto sperimentale, che coinvolge le province di Modena e di Bologna. L’obiettivo è quello di realizzare un’azione sinergica di prevenzione in materia distradale attraverso la collaborazione tra polizie locali, che viene attuata mediante lo svolgimento coordinato e simultaneo di alcuni servizi di controllo stradale. Durante i controlli, il personale a disposizione verrà gestito in modo coordinato e le risorse strumentali in dotazione ai rispettivi territori di appartenenza verranno messe a disposizione delle polizie locali coinvolte, in base alle necessità.