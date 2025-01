Serie A Como-Atalanta 1-2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.57 L'vince in rimonta a. Buon ritmo, ma scarsa precisione al momento di rifinire, fra due squadre che non si risparmiano. Padroni di casa avanti (30') col sinistro al volo di Nico Paz sul centro basso di Fadera. Ilpreme fino all'intervallo,a caccia del raddoppio.L'risponde nella ripresa. L'asse Brescianini-Retegui fa mettere la freccia alla Dea,che ribalta con doppietta del centravanti (56'e 70' difesa lariana incerta nel secondo caso). Generoso ila provarci fino alla fine, ma il risultato non cambia.