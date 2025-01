Scoperto un giro irregolare di badanti | 19 donne georgiane arrestate

Leggi su Dayitalianews.com

La Squadra Mobile della Questura di Udine haundisu tutto il territorio italiano, che ha portato all’arresto di 19e alla denuncia in stato di libertà di 17, tutte di originiche svolgevano l’attività di.L’indagini suldiQualche mese fa erano partite le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine, dopo una serie di segnalazioni anomale ricevute dagli Uffici territoriali delle Agenzie delle Entrate in merito ad un accesso anomalo e massiccio di numerosenegli uffici che, pur essendo, si presentavano come cittadine comunitarie fornendo documenti validi per l’espatrio di paesi appartenenti all’Unione Europea, come Slovacchia, Polonia e Lituania.Presentando questi documenti questepotevano accedere al mondo del lavoro e svolgere la professione di badante, godendo anche di tutti i benefici giuridici, fiscali e sanitari e aggirando le norme che regolano la permanenza dei cittadini extracomunitari in Europa.