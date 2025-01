Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter, Shakira, Chappell Roan, Charli XCX, Billie Eilish sono tra le artiste che si esibiranno ai Grammy 2025

si esibirà sul palco dei prossimiAwards che si terranno il 2 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles.Insieme alla voce di Espresso,stati annunciati tra i performers ancheXCX,, Benson Boone, Teddy Swims, Raye e Doechi. La 68esima cerimonia degli oscar musicali sarà condotta da Trevor Noah per la quinta volta e sarà anche il produttore di questa edizione. I Dietro aisi sta muovendo anche una macchina solidale, a seguito degli incendi che hanno devastato Los Angeles nei primi giorni del mese di gennaio:e tutti gli artisti che siai“I prossimiAwards non si limiteranno a celebrare e onorare il meglio della musica di quest’anno, ma mostreranno anche come il potere della musica possa aiutare a ricostruire, risollevare e sostenere chi ne ha bisogno”, ha dichiarato in un comunicato il CEO della Recording Academy Harvey Mason jr.