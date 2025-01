Ilrestodelcarlino.it - Multe, il Comune conta di incassare un milione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildi Osimo prevede di955mila euro diper l’anno 2025, stessa cifra per gli anni 2026 e per il 2027. Una bella somma rispetto agli anni scorsi almeno, aumentata secondo quanto deliberato dalla commissaria prefettizia che ha siglato i criteri di utilizzo di quelle somme nell’ambito del bilancio di previsione. L’amministrazione Pugnaloni a fine 2023 aveva previsto 630mila euro ogni anno, 2024, 2025 e 2026. Nel 2023 i proventi da sanzioni sono ammontati precisamente a 750mila euro e a quasi undi euro nel 2024. I Comuni determinano annualmente, in via previsionale con delibera della giunta, le quote delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni accertate dalla Polizia Municipale tramiteper divieto di sosta o mancata revisione ad esempio, sanzioni da autovelox, riservando la parte non riscossa al fondo crediti di dubbia esigibilità.