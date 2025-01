Biccy.it - Mara Venier verso l’addio definitivo a Domenica In: chi la sostituirà

Ogni estateannuncia che l’edizione diIn che inizierà a settembre sarà l’ultima, ma puntualmente finisce per tornare anche l’anno successivo. Questa volta però, stando a quanto apprenderebbe FanPage,potrebbe essere.“Questa voltasembra fare sul serio” – si legge sul sito – “Lei lo ha ribadito anche quest’anno e, dovesse essere così, toccherà fare i conti con una questione spinosissima, quella della successione. Il tema è ancora un tabù, ma ai piani alti della Rai, naturalmente, se ne sta già parlando“.In: chi laIl nome in pole position sarebbe quello di Alberto Matano, volto de La Vita in Diretta. “Stando a quanto apprende Fanpage.it, il progetto del neo amministratore delegato Giampaolo Rossi prevederebbe l‘arrivo di Alberto Matano alla conduzione.