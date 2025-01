Liberoquotidiano.it - La dittatura sovietica è stata sanguinaria, ma qualche compagno non conosce la storia

Qualcuno avvisi Nicola Zingaretti che lanon si scrive in Parlamento, nemmeno quello europeo come sostiene lui, ma solo perché è già scritta. Quindi bastarla per non avere scrupoli né crisi di coscienza politica che impediscano di deplorare l'uso e nel non consentire l'esposizione dei simboli che rievocano i totalitarismi liberticidi del Novecento che si sono macchiati di crimini inauditi, come il nazismo e il comunismo sovietico, e nella contemporaneità quelli della Russia putiniana che ha aggredito l'Ucraina. Zingaretti invece, in qualità di capodelegazione del Pd, pur di non votare sì ha scelto di abbandonare l'aula col suo gruppo in nome della, ma solo quella che gli piace, un po' addomesticata, fatta di “se”, di “ma” e distinguo di lana caprina. Via l'esecrata svastica delle SS, ma non falce e martello di contadini e operai che in gioventù gli hanno fatto battere il cuore dalla punta notoriamente orientata a sinistra.