Donnapop.it - Justin Bieber e la moglie Hailey hanno già divorziato? Ecco tutta la verità del cantante

Leggi su Donnapop.it

Trae laBaldwin c’è aria di crisi? I seguaci più attenti delnotato qualcosa nel suo profilo social che pare aver avuto la forza di una bomba!la!Leggi anche: Liam Payne, i risultati delle analisi rivelano unasconcertante, intanto parlaCome mai tanto parlare della fine della storia d’amore trae laBaldwin? Sposati per ben due volte, prima nel 2018 con un rito civile a New York, suggellando poi il loro amore il 30 settembre del 2019 con una cerimonia religiosa a Bluffton, in South Carolina, i due sono anche genitori del loro primogenito, Jack Blues, venuto al mondo il 24 agosto 2024.Affiatata e invidiatissima, la coppia si è spesso mostrata felice in pubblico, con post e storie nei rispettivi profili social colmi di dettagli romantici.