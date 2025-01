Ilfattoquotidiano.it - In Sudan serve aiuto a 30 milioni di persone, mentre altri si arricchiscono con oro e armi

Le forze armate guidate dal generale Abdel Fattah Al-Burhan hanno conquistato la città di Wad Madani. I militariesi sono entrati nella capitale dello stato di Gezira,?nelle mani delle Forze di Supporto Rapido (Rsf) da dicembre 2023, dopo settimane di combattimenti contro la formazione guidata da Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemedti. Gli attacchi avrebbero preso di mira i Kanabi, un gruppo storicamente emarginato composto principalmente da Nuba e altre tribù africane. L’Ohchr (Alto Commissariato della Nazioni Unite per i diritti umani) ha ricevuto tre video che documentano scene di violenza, tra cui uccisioni illegali. Sarebbero stati filmati a Wad Madani, con uomini in uniformi delle Saf visibilmente presenti. Nei video, le vittime sono state disumanizzate e denigrate come “Wassekh” (sporcizia), “Afan” (muffa), “Beheema” (animale) e “Abnaa E-dheif” (bastardi), e le esecuzioni sommarie sono state salutate dai responsabili come “Nadhafa” (un’operazione di pulizia).