Isaechia.it - Grande Fratello, nota ex naufraga e amica di Stefania Orlando interviene sui social dopo l’attacco di Shaila Gatta: “Ma vattene va, ti auguro di…”

Leggi su Isaechia.it

Nel corso dell’ultima puntata del, andata in onda giovedì sera su Canale 5 (QUI per leggere il resoconto) si è consumato uno scontro piuttosto acceso tra.Sin dall’inizio, infatti, tra le due inquiline non è corso buon sangue e ben presto hanno iniziato a punzecchiarsi e a scontrarsi lanciandosi frecciatine non troppo velate. Nel corso dell’ultima diretta, quindi, Alfonso Signorini ha deciso di mettere le due faccia a faccia, per un confronto diretto e anche in questo caso non se le sono mandate a dire.Sulla querelle tra le due gieffine è intervenuta anche un’exde L’Isola dei Famosi,di, ovvero Angela Melillo:Oggi voglio parlarvi di una cosa che ho visto ieri guardando la puntata del, che mi ha dato molto molto fastidio.