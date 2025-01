Catania aveva una pistola col colpo in canna e fugge all’alt dei Carabinieri | arrestato 27enne

Leggi su Dayitalianews.com

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia diFontanarossa hannouncatanese, pregiudicato, per detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.Al riguardo, erano circa le 15 quando la pattuglia, impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio, transitando lungo la via Gelso Bianco ha scorto una utilitaria Suzuki che viaggiava molto lentamente, con le “doppie frecce” accese, come se avesse una gomma forata. Intenzionati a dare aiuto a quell’automobilista, i Militari hanno rallentato la marcia, ma si sono accorti che l’uomo guardava spesso nello specchietto retrovisore e che, alla loro vista, ha subito abbassato lo sguardo, come a volersi nascondere. A quel punto, l’equipaggio ha deciso di procedere ad un controllo, quindi si è accostato all’auto intimando “l’ALT”.