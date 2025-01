Ilrestodelcarlino.it - Banca di Imola attenta al clima : "La sostenibilità è prioritaria"

La Cassa di Ravenna è tra le aziende in Italia più attente al. Lo attesta lo studio pubblicato da Corriere.it che colloca la Cassa di Ravenna, che fa parte dello stesso gruppo delladi, al 35esimo posto assoluto della classifica italiana delle aziende più rispettose dele attente alla riduzione delle emissioni di Co2. Dopo il riconoscimento come ‘Azienda leader della’ ottenuto dal Sole 24 Ore per il 2024, un altro importante riconoscimento premia l’attenzione e il lavoro costante della Cassa di Ravenna nel campo dellae dell’impegno a garantire un futuro migliore alle generazioni più giovani. L’indagine di Corriere.it, realizzata da ‘Pianeta 2030’, azienda specializzata in ricerche di mercato e analisi aziendali, ha coinvolto 600 aziende italiane di tutti i settori: per stilare la classifica si è tenuto conto del rapporto tra emissioni di gas dirette e indirette in atmosfera e il fatturato dell’azienda.