A 43 anni amo un ragazzo di 27 Ma gli sguardi della gente mi fanno capire che questo è ancora un tabù

Cara Caterina, mi chiamo Elisabetta, ho 43e da qualche tempo vivo una storia d’amore con undi 27. È stato un colpo di fulmine, una cosa che non mi aspettavo ma che è accaduta con una naturalezza sorprendente. Lui è una persona molto matura per la sua età, e insieme stiamo davvero molto bene. Ci capiamo, ci rispettiamo e siamo felici insieme, ma c’è un aspetto che mi fa soffrire. Ogni volta che usciamo insieme, non posso fare a meno di notare glie le reazioni. Ho sentito battute del tipo “Potresti essere sua madre” e sebbene cerchi di non darci peso, a volte mimale. Mi sembra che la nostra relazione venga vista con giudizio, come se fosse fuori dalle righe. Quello che mi fa soffrire di più è che penso che, se i ruoli fossero invertiti e fosse lui il più grande e io la più giovane, non verremmo trattati allo stesso modo.