WWE: Secondo LA Knight la Bloodline non esiste più, dopo l'uscita 'silenziosa' di Solo Sikoa

Le azioni didella scorsa settimana a SmackDown indicano che lanonpiù. Abbandonando SmackDown nel silenzio,ha lasciato Jacob Fatu e Tama Tonga visibilmente confusi sul ring. Fatu, nel frattempo, ha preso la parola per dichiarare che il suo percorso in WWE è appena iniziato e che ha ancora molto da dimostrare.Stanotte, a SmackDown, LAe Tama Tonga si affronteranno in un match che segnerà un’importante tappa nel suo cammino verso la cima. Prima del loro incontro,ha dichiarato su X che lanonpiù, definendo la nuova versione del gruppo come una falsa imitazione. Ha anche sottolineato che, senza, la superstar non avrà più alcun supporto durante il match. Per, questo rappresenta il primo passo per tornare al vertice nella sua corsa verso il titolo.