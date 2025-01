Ilfoglio.it - Un barbecue per resistere all'assedio degli amidi

Pizzerie, pinserie, puccerie, piadinerie, tigellerie, focaccerie. Nei centri storici chiudono le gioiellerie, le profumerie, le drogherie, le calzolerie, le cartolerie e aprono innumerevoli, ignobili mangerie dove ti rimpinzano di carboidrati. E’ il business dell’ingrasso. Me lo spiega un ristoratore: “Costruisco il mio menù in base alla marginalità e dunque evito il più possibile la carne”. La carne costa, farina è la risposta. Potrebbe essere lo slogan della bassa ristorazione, l’unica ristorazione che sembra avere un presente e anche un futuro, destinata com’è ai crescenti numeri delle masse diabetiche e pitagoriche (vegetariane). Prego pertanto per il successo di “Foco”, splendido ordigno metallico che ho visto promosso da due eroi della brace quali Paolo Parisi e Barù, ossia Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona.