Trump ordina di desecretare i dossier sugli omicidi di Jfk, di Robert Kennedy e di Martin Luther King

Donaldhato alle agenzie di sicurezza americane di elaborare piani pere divulgare tutti i documenti governativi relativi agli assassinii del presidente John F., di suo fratello, il senatoreF., e dell'attivista e pastore protestante, pioniere della lotta per i diritti civili degli afroamericani. Il presidente americano ci aveva già provato durante il suo primo mandato, ma alla fine aveva accettato alcune censure su richiesta delle agenzie di intelligence per proteggere informazioni sensibili come i nomi degli agenti della Cia, i metodi di raccolta di informazioni e le partnership. Oradice che quelle censure "non sono coerenti con l'interesse pubblico e la divulgazione di questi documenti è attesa da tempo". Nel suo ordineha chiesto al suo procuratore generale e al direttore dell'intelligence di fornirgli un piano entro 15 giorni "per la piena e completa divulgazione dei documenti".