Thiago Motta | Vlahovic centrale nel progetto? Randal e Nico possono giocare in fascia Dusan ha avuto un problema fisico

presenta Napoli-Juventus, gara valida per la ventiduesima giornata di campionato in programma domani alle 20:45. Le parole del tecbianconero riproposte da Tmw.Leggi anche:e la Juventus, siamo alla guerra fredda (Corsport): «Mi aspetto un Napoli che vorrà attaccare»Come sta il gruppo? E su Alberto Costa e Kolo Muani?«I due ragazzi molto bene. Abbiamo tutto il gruppo a disposizione e mancheranno Bremer, Cabal e Milik».Quanto è soddisfatto del suo lavoro?«Non è una situazione molto simile la nostra rispetto a quella del Napoli. È molto diversa in tanti aspetti. Sono soddisfatto di tante cose e altre meno come i tanti pareggi, ma di questo ho già parlato. La nostra idea è sempre fare un grande lavoro in settimana per arrivare alla vittoria. Di tante altre cose fatte sono soddisfatto, squadra giovane ma di grande talento, con qualche infortunio imprevisto, abbiamosempre il coraggio di superare ogni difficoltà presentata.