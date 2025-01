Nerdpool.it - The Fantastic Four – First Steps: Silver Surfer sarà…digitale!

A quasi 20 anni di distanza da quando Weta Digital sostituì l’attore Doug Jones con unin CGI in: Rise of thedel 2007, i Marvel Studios stanno utilizzando la motion capture per trasformare l’attrice Julia Garner nel celebre eroe cosmico. Garner, conosciuta per il suo ruolo vincente di Emmy in Ozark e per la sua partecipazione in Wolf Man, interpreterà la versione di Shalla-Bal delin The. Il film utilizzerà anche la motion capture per la trasformazione di Ebon Moss-Bachrach nel personaggio di Ben Grimm, o La Cosa.In una recente intervista con la rivista di moda e lifestyle Who What Wear, Garner ha svelato alcuni dettagli sul suo ruolo Marvel, confermando che il suosarà completamente creato con la motion capture.