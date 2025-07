Il mercato di riparazione si infiamma: Dodò, il talento brasiliano della Fiorentina, sembra pronto a lasciare Firenze dopo i problemi con il rinnovo. I nerazzurri, sempre attenti alle opportunità, osservano con interesse questa situazione, alimentando voci di un possibile trasferimento. La promessa fatta a Barone potrebbe avere ripercussioni importanti: il futuro di Dodò in Serie A è in bilico, e l’Inter si prepara a valutare il da farsi.

Dodò Inter, il brasiliano in rottura con la Fiorentina? I nerazzurri osservano interessati e quella promessa fatta a Barone. Ecco di che si tratta. Non solo il futuro di Kean in casa Fiorentina, ma anche quello di Dodò sta sollevando preoccupazioni. Il brasiliano, esterno destro classe 1998, ha manifestato la sua intenzione di lasciare Firenze dopo il ritardo nelle trattative per il rinnovo del contratto, come riportato dal Corriere Fiorentina. La situazione, infatti, si è complicata, con il giocatore irritato per i tempi lunghi della società nel proporgli l'adeguamento salariale, nonostante un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2027.