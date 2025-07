Il delitto di Garlasco e la battaglia delle impronte | Sulla 33 sudore e non sangue

Nel mistero del delitto di Garlasco, una nuova interpretazione dell’impronta 33 ha rivoluzionato le carte in tavola. Luciano Garofano e Luigi Bisogno, consulenti della difesa di Andrea Sempio, affermano che la macchia ipotenare sulla parete è frutto di sudore e non di sangue, sfidando le convinzioni precedenti. Una scoperta che potrebbe cambiare le sorti del caso e riaccendere il dibattito sulla scena del crimine. La verità, forse, si nasconde tra le pieghe di un semplice sudore.

Garlasco (Pavia), 7 luglio 2025 - La macchia, cosiddetta ipotenare, presente sull 'impronta 33, quella ormai nota repertata sul muro delle scale verso la cantina dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi, sarebbe una manifestazione fisiologica di contatto per accumulo di sudore, non una traccia di sangue. A metterlo in evidenza sono Luciano Garofano e Luigi Bisogno, i due consulenti nominati dalla difesa di Andrea Sempio, rappresentata dai legali Massimo Lovati e Angela Taccia, in un'integrazione depositata oggi della consulenza con cui hanno già c o ntestato le conclusioni dei consulenti dei pm, che hanno attribuito la 33 a Sempio, indagato per l'omicidio di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it