Arriva il bonus Ue per le aziende che si impegnano per la tutela dell’ambiente | come funzionano i nuovi crediti natura

Arriva un nuovo incentivo green: il bonus UE per le aziende impegnate nella tutela ambientale. Con i crediti natura, finalmente, il valore di un albero piantato o di un’area ripristinata potrà essere riconosciuto economicamente, stimolando imprese e territori a investire nel nostro pianeta. La Commissione europea ha svelato questa strategia innovativa, con l’obiettivo di creare un mercato sostenibile che premi concretamente chi si impegna per un futuro più verde. Ecco come funziona e quali opportunità si aprono...

Quanto vale un albero piantato, un campo coltivato senza pesticidi o un’area naturale ripristinata? Finora la risposta era “quasi nulla”, almeno da un punto di vista economico, ma le cose stanno per cambiare. La Commissione europea ha svelato, infatti, la propria strategia per creare un mercato europeo dei «crediti natura», una sorta di bonus che viene riconosciuto a chi si impegna nella tutela dell’ambiente e che punta ad aumentare gli investimenti delle aziende nella transizione verde. Più soldi per la biodiversità. Bruxelles si è impegnata a destinare il 10% del proprio bilancio alla tutela della biodiversità entro il 2027-2027. 🔗 Leggi su Open.online

