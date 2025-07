Convenzione Aci Arezzo–Billis | sconti esclusivi per i soci

Se sei socio dell’Automobile Club Arezzo, preparati a gustare le specialità di Billis con un vantaggio esclusivo! Grazie alla nuova convenzione siglata tra ACI Arezzo e il noto locale, potrai usufruire di uno sconto del 10% su tutto il menù, dai succulenti hamburger ai panini irresistibili. Un’occasione imperdibile per unire passione per la guida e buon cibo, rafforzando il legame tra la comunità aretina e il suo territorio.

Arezzo, 7 luglio 2025 – ACI Arezzo e Billis, noto locale aretino di hamburger, hanno siglato una convenzione che permette ai soci dell’Automobile Club Arezzo di usufruire di uno sconto del 10% su tutti i prodotti del menù, in particolare su hamburger, panini e burger, nei locali di Arezzo e in alcuni punti vendita in Italia. L’accordo, un importante passo di collaborazione con una realtà aretina in forte crescita, riguarda la convenzione realizzata con la volontà di offrire un beneficio concreto ai soci Aci. Salvatore Billi, ha sottolineato come Billis sia conosciuto per la qualità e la varietà dei suoi panini, nonché per la scelta di una filiera corta dove la carne allevata in Maremma ed il panino prodotto artigianalmente nel suo laboratorio, rappresentano un elemento di forza, molto gradito sia dai clienti abituali che dai nuovi visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it