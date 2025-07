Calciomercato trattative e rumors | Milan Theo e Morata al passo d' addio

Il calciomercato rossonero si anima con trattative calde e rumors infuocati: Theo Hernandez e Morata pronti a salutare il Milan, destinazioni Arabia Saudita. Mentre i tifosi seguono con trepidazione le ultime novità , il club lavora per definire gli accordi e consolidare il futuro. Tra addii imminenti e nuove sfide, l’estate milanese promette emozioni e colpi di scena che segneranno la stagione. La sessione di mercato è ormai alle battute finali: restate con noi per scoprire tutti gli sviluppi!

Milano, 7 luglio 2025 – Iniziato questa mattina, a Milanello, il ritiro del Milan: agli ordini di Massimiliano Allegri non ci sono nĂ© Theo Hernandez nĂ© Alvaro Morata. Questa settimana sarĂ infatti con tutta probabilitĂ quella dell’addio per il terzino sinistro francese e dell’attaccante spagnolo: per la partenza verso l’Arabia Saudita di Theo Hernandez si aspetta soltanto che vengano sistemati gli ultimi dettagli tra Milan e Al Hilal: l’affare si dovrebbe chiudere per una cifra di poco superiore ai 25 milioni, mentre è in dirittura d’arrivo l’affare con il Como, che verserĂ nelle casse rossonere circa 10 milioni di euro piĂą bonus per assicurarsi le prestazioni dello spagnolo, rientrato dopo soli sei mesi in prestito al Galatasaray. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, trattative e rumors: Milan, Theo e Morata al passo d'addio

In questa notizia si parla di: milan - theo - morata - addio

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

MEDIASET - Milan, Morata e Theo verso l'addio, Thiaw tentato dalla Premier League https://ift.tt/8w12cbR Vai su X

GDS: Il Milan sta vivendo un'intensa fase di mercato in uscita, con importanti cessioni che stanno fruttando oltre 140 milioni di euro. Le operazioni piĂą calde riguardano Alvaro Morata e Malick Thiaw, entrambi in orbita Como, e la definitiva partenza di Theo Her Vai su Facebook

Calciomercato, trattative e rumors: Milan, Theo e Morata al passo d'addio; Cessioni Milan: Theo e Morata al passo d'addio, Thiaw tentato dalla Premier; Milan, Morata come Higuain: dal litigio con Conceiçao ai social, i retroscena dell’addio.

Morata-Theo, è la settimana dell'addio? Thiaw tentato dalla Premier - Quella in arrivo potrebbe essere una delle prime settimane decisive per il Milan in ottica mercato, soprattutto quello in uscita e, conseguentemente in entrata. Da msn.com

Calciomercato, trattative e rumors: Milan, Theo e Morata al passo d'addio - Questa settimana si potrebbero concretizzare i passaggi del francese all'Al Hilal e dello spagnolo al Como. Scrive msn.com