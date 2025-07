Due nuovi incendi a Roma in fiamme un cantiere e un deposito rifiuti a Fiumicino Non si esclude il dolo – Il video

Roma e Fiumicino ancora sotto minaccia: due incendi sospetti scuotono la Capitale, coinvolgendo un cantiere e un deposito rifiuti. Dopo la recente esplosione di via dei Gordiani, le autorità si concentrano sull’ipotesi di attentato doloso. La sicurezza della città è in bilico: cosa si nasconde dietro queste fiamme? Scopriamo insieme gli sviluppi di un’emergenza che non accenna a placarsi.

La Capitale continua a bruciare. Dopo l’esplosione della pompa di Gpl in via dei Gordiani di venerdì 4 luglio, all’alba di oggi, lunedì 7, anche il litorale del comune, nella zona di Fiumicino, è stato colpito da due incendi. Le autoritĂ sono al lavoro per individuare la causa delle fiamme, ma in entrambi i casi è ancora impossibile escludere il dolo. Il primo dei due roghi ha coinvolto alcuni depositi di rifiuti in via Corona Boreale, mentre il secondo ha riguardato la tettoia in legno di un magazzino del cantiere della Liburna. I due nuovi incendi all’alba nella capitale. Il primo rogo è stato segnalato alle 8 di lunedì 7 luglio, e ha coinvolto alcuni depositi di rifiuti  in via Corona Boreale, un’area rurale gestita dalla ditta privata Paoletti Ecologia fra l’aeroporto di Fiumicino e il centro commerciale Parco Leonardo. 🔗 Leggi su Open.online