Tutti gli ostaggi israeliani e palestinesi devono essere liberati è la cosa più urgente da fare oltre a porre fine al genocidio a Gaza

In un momento di crisi così profonda, la priorità assoluta è la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e palestinesi, oltre a fermare il devastante genocidio a Gaza. La sofferenza e le ingiustizie non devono più essere tollerate: nessuno ha il diritto di abusare di esseri umani in questo modo. La prima azione urgente è il salvataggio dei prigionieri, affinché si possa aprire una strada verso una pace duratura e umanitaria.

Nessuno ha il diritto di abusare di esseri umani in questo modo. L'unico paragone valido è tra gli abusatori La misura d'emergenza più urgente ora richiesta, oltre a porre fine ai massacri a Gaza, è il salvataggio di tutti i prigionieri, israeliani e palestinesi, dalle condizioni abissali in.

